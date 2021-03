Autoridades timorenses anunciam mais 11 casos em Díli

O coordenador da equipa para a Prevenção e Mitigação da covid-19 da Sala de Situação do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), Rui Araújo, disse aos jornalistas que os novos casos aumenta para 14 o número de focos da doença em Díli.

O porta-voz explicou que os casos foram detetados no âmbito do processo de rastreio que está em curso em Díli.

Há mais um contágio a contabilizar na Aldeia 04 de Setembro, relacionado com o surto do Ministério de Transportes e Comunicações; outros quatro casos, na aldeia Frekat, suco Bairro Pité, relacionados com o surto do Ministério das Finanças; e mais quatro entre profissionais de saúde em formação de Obstetrícia e Cuidado Neonatal no Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV), relacionados com o caso positivo anunciado a 10 de março.

"Estes cinco casos são pessoas envolvidas em formação e que não estavam a prestar cuidados de saúde no HNGV", referiu.

Os últimos dois casos positivos foram detetados não em rastreio de contactos, mas durante vigilância sentinela - a pessoas que se apresentam com sintomas que podem ser de covid-19 - no centro de Centro de Saúde Formosa, sendo um residente na aldeia Materesto, em Vila Verde e outro em Fatuhada.