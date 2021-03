Autoridades timorenses anunciam mais seis casos em Díli e dois em Baucau

Esse balanço, explicou o coordenador da equipa para a Prevenção e Mitigação da covid-19 da Sala de Situação do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), Rui Araújo, eleva para 53 o número total de infetados detetados na capital esta semana e inclui ainda dois casos de pacientes recuperados.

Rui Araújo explicou aos jornalistas que cinco dos novos casos em Díli foram detetados em rastreio de contactos e o outro em rastreio aleatório.

Entre os novos casos comunicados hoje, contam-se dois da cidade de Baucau, entre eles um estudante de medicina residente em Díli, na aldeia Movimento Calma (Lahane) que estava a realizar um estágio no hospital de referência da cidade.

Este estudante explicou que teve contacto com um dos casos positivos de um profissional de saúde detetados em 10 de março em Díli.

"O segundo caso é de um estudante do Instituto de Ciências de Saúde, que saiu de Díli a 8 de março, antes do fecho da cerca sanitária, para Baucau, onde vive, em concreto na aldeia de Caibilale, suco Caibada, Baucau Vila.

Em Díli, explicou, residia na Aldeia Fomento 3 (Comoro), tendo saído da capital numa microlet (transporte público) com "várias outras pessoas" para Baucau.

Rui Araújo explicou que as equipas em Baucau recolheram desde 08 de março, 132 amostras em rastreio de contactos, rastreio aleatório e vigilância sanitária, incluindo a pessoas que saíram de Díli nas horas antes do fecho da cerca sanitária de Díli.

No caso de Díli dois dos novos casos foram detetados na aldeia de Loron Matan e um na aldeia de Terra Santa, ambas no suco de Madohi, dois no grupo de formandos de Emergência Obstétrica e Cuidados Neonatais, no Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV).

Díli continua assim com 14 focos identificados de doença situam-se na aldeia BTN-II-Terra Santa (sete casos), aldeia Gólgota (três), aldeia Loron Matan (quatro) - todas no suco Madohi -, Aldeia 04 de Setembro (dois) e aldeia Fomento (três), ambas no suco de Comoro.

Há ainda três casos na aldeia 05, do suco de Fatuhada, mais dois no bairro Bebonuk, um caso no bairro Delta, três na Aldeia Frekat, no Bairro Pité e três associados ao Ministério das Finanças.

Há ainda nove ligados à Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego, dois ao Ministério dos Transportes e Comunicação, sete relacionados com a formação no Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV) e dois no bairro Formosa.