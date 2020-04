Banco do Japão expande medidas de flexibilidade para mitigar impacto do surto

Entre as novas medidas adotadas está a compra ilimitada de títulos de dívida pública, até então restrita a um volume de 80 biliões de ienes por ano (688,09 mil milhões de euros), bem como o aumento do teto existente para a aquisição de títulos de obrigações corporativos e comerciais.

O BoJ agora poderá comprar esses instrumentos de financiamento para o setor privado a uma taxa anual máxima de 20 biliões de ienes (172,03 mil milhões de euros) cerca de cinco vezes mais do que estava a adquirir até agora.

De acordo com o comunicado, dada a "crescente gravidade da situação" na qual a economia nipónica se encontra, o banco central japonês considerou necessário "um reforço adicional da sua estratégia de flexibilidade"

Com essas medidas adicionais, o BoJ aspira a enfrentar a deterioração da economia nacional, que de acordo com as suas novas previsões sofrerá uma contração de 5% a 3% no atual ano fiscal, iniciado a 1 de abril.