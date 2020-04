Banco dos BRICS negoceia empréstimo de mil milhões à África do Sul

De acordo com a agência financeira Bloomberg, que cita a imprensa local, este banco gerido por representantes do Brasil, China, África do Sul, Rússia e Índia, está a preparar o empréstimo de cerca de 920 milhões de euros, para ajudar o país a gerir o combate à pandemia da covid-19.

A Bloomberg, que cita o vice-presidente do BND Leslie Maasdorp, diz que a taxa de juro dos empréstimos pode ficar 2 pontos percentuais mais baixa do que aquilo que seria praticado pelos bancos comerciais, agora que a África do Sul perdeu o estatuto de recomendação de investimento pelas três maiores agências de notação financeira, depois de a Moody`s ter descido a nota no princípio deste mês.

O BND, no final de março, já fez uma emissão de dívida no valor de 5 mil milhões de renmimbis à China, cerca de 650 milhões de euros ao câmbio atual e, para além disso, fez um empréstimo de mil milhões de dólares à China no âmbito do combate à propagação da covid-19.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 68 mil.

Dos casos de infeção, mais de 238 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.