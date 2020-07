Bares, discotecas e a reabertura com horário de café

A legislação que hoje deverá ser aprovada em Conselho de Ministros prevê que bares e discotecas passem a seguir as mesmas regras que atualmente se aplicam a cafés e pastelarias.



Para além de terem de encerrar até às 20h00, os espaços que habitualmente são de diversão noturna passarão a utilizar os espaços exteriores, quando estes existam, como esplanadas. No interior, as pistas de dança serão ocupadas com mesas e cadeiras com a devida distância entre si.



No entanto, os bares e discotecas não poderão servir refeições completas, apenas alimentação ligeira, como bolos, salgados e bebidas.



À Antena 1, a Associação Portuguesa de Bares, Discotecas e Animação considerou esta nova legislação um absurdo, uma vez que não proporciona as condições necessárias para o regresso à atividade de um setor que terá de ser totalmente alterado.



“Não vai funcionar. Discotecas, que há poucas no país, fecharem às 20h00 não faz sentido, porque às 20h00 ainda as pessoas nem jantaram. Ou seja, as pessoas primeiro jantam, depois vão beber café e depois vão beber um copo, isto sempre foi assim”, criticou Hugo Cardoso, presidente da associação.



“Eu só vejo um motivo [para a decisão do Governo], que é arranjar maneira de dizer que nós estamos abertos, que só não abrimos porque não queremos”, considerou.



Os profissionais do setor da animação noturna têm há muito lançado críticas ao Executivo pela demora em permitir o regresso à atividade. Agora, consideram que as medidas não são as adequadas.



Ainda segundo o jornal Público, o Conselho de Ministros deverá aprovar também esta quinta-feira mudanças para restaurantes, que poderão passar a permitir a entrada de clientes até às 00h00 durante o verão e a encerrar até à 01h00.