Barril de petróleo da OPEP sobe 16,77% para 21,44 dólares

Com esta subida, o barril de referência da OPEP (Organização de Países Exportadores de Petróleo) recuperou o nível que tinha no início de abril, depois de se ter afundado no passado dia 22 até 12,22 dólares, o nível mais baixo desde 1999.

Os analistas atribuem a atual apreciação à perspetiva de um reequilíbrio do mercado, graças ao incremento paulatino da procura associado à reativação gradual das economias de muitos países atingidos pela pandemia da covid-19, por um lado, e a um corte da oferta da OPEP e aliados, pelo outro.

A recuperação parcial do valor do petróleo da organização ocorreu paralelamente com a do petróleo Brent e a do WTI (West Texas Intermediate), que na terça-feira subiram 13,74% para 30,95 dólares por barril em Londres e 20,45% para 24,56 dólares por barril em Nova Iorque.

Contudo, os níveis atuais continuam longe dos picos em cerca de 70 dólares de há quatro meses.

Este ano, a cotação média do barril de petróleo da OPEP é de 42,23 dólares, menos 34% que a média de todo o ano de 2019 (64,04 dólares).