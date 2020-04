Barril do Brent cai 7,4% devido ao colapso da procura

O petróleo do mar do Norte, de referência na Europa, continuou hoje com uma tendência de queda após o fecho na segunda-feira, quando terminou no mercado de futuros de Londres nos 25,58 dólares por barril.

Na segunda-feira, o preço de referência dos EUA para o West Texas Intermediate (WTI) entrou em valores negativos com o barril do petróleo a fixar-se nos -37,63 dólares.

Os contratos futuros do WTI para entrega em maio fecharam com queda histórica de 305%.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os seus parceiros (OPEP +) concordaram em reduzir a produção conjunta em 10 milhões de barris por dia.

A queda na procura pode exceder 20 milhões de barris por dia, ameaçando inundar o mercado com excesso de oferta que será difícil de armazenar.