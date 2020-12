Bayer vence em Gelsenkirchen e entra na luta pela liderança na Alemanha

A formação de Leverkusen aproveitou da melhor forma o empate (3-3) de sábado entre Bayern Munique e Leipzig e subiu ao segundo lugar da Bundesliga, colocando-se a apenas um ponto dos bávaros, que lideram, e com mais um que os ‘touros vermelhos’, que caíram para terceiro.



Em Gelsenkirchen, num palco histórico para o futebol português, onde o FC Porto conquistou a Liga dos Campeões, em 2003/04, o Bayer chegou sem grande dificuldade à vitória, com golos do finlandês Thiaw, na própria baliza, aos 10 minutos, do austríaco Baumgartlinger, aos 67, e do checo Schick, aos 78.



O Schalke 04, que voltou a não contar com o internacional português Gonçalo Paciência, a recuperar de lesão, podia ter reentrado na discussão da partida aos 72 minutos, quando Skrzybski falhou uma grande penalidade.



Habitual candidato aos lugares de acesso às competições europeias, o Schalke 04 continua sem vencer na atual edição da Bundesliga e soma apenas três pontos no último lugar, a cinco da salvação.



No outro encontro do dia, o Estugarda foi a Bremen bater o Werder, por 2-0, e subiu ao oitavo lugar, a dois pontos de acesso às provas europeias. O avançado congolês Wamangituka assinou um ‘bis’ para os forasteiros e foi a grande figura da partida.



A ronda termina na segunda-feira com o Hoffenheim a receber o Augsburgo, num embate entre equipas que estão no meio da tabela.