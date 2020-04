BBVA perde 1.792 ME no 1.º trimestre devido a perdas da filial nos EUA

De acordo com a agência de notícias espanhola EFE, o banco informou hoje o supervisor de mercado espanhol de que o seu lucro recorrente (derivado de negócios puros) do primeiro trimestre foi de 1.258 milhões de euros.

O BBVA explicou que os 2.082 milhões destinados à sua subsidiária nos EUA devem-se à "evolução negativa das taxas de juros naquele país e às piores perspetivas económicas", acrescentando que isso não afeta o património, o capital ou a liquidez do banco.

O banco alocou, ainda, 1.433 milhões de euros para provisões relacionadas com a covid-19, sem as quais o lucro trimestral teria sido de 292 milhões.

O BBVA também comunicou sua decisão de não distribuir dividendos do exercício de 2020, de acordo com a recomendação do Banco Central Europeu (BCE), até que as incertezas geradas pela pandemia desapareçam.

A entidade bancária informou também que vai fazer uma doação de 35 milhões de euros, que se destinam a apoiar as autoridades de saúde e investigação científica, paralelamente a outras iniciativas dirigidas aos seus clientes mais afetados pela crise, como pagamentos flexíveis, benefícios antecipados e outras medidas de liquidez.