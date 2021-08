BCE aumenta em 4,5% compra de dívida para enfrentar a pandemia

O BCE informou hoje que comprou até agora dívida no valor de 1,296 biliões de euros com o programa de emergência lançado para enfrentar a crise causada pela pandemia de covid-19.

No total o BCE, que continua a comprar dívida a um ritmo significativamente mais elevado do que nos primeiros meses do ano, prevê adquirir ativos no valor de 1,85 biliões de euros até finais de março de 2022.

O BCE indicou, recentemente, que mantém o compromisso de comprar títulos de forma flexível para evitar que disparem as taxas de juro da dívida soberana de alguns países.