BE avança com violação por assédio em teletrabalho

Foto: Rodrigo Antunes - Lusa

O Bloco de Esquerda (BE) apresentou sábado um anteprojeto para proteção do teletrabalho, diploma em que se considera assédio laboral a violação reiterada de contactos fora do horário de trabalho e em que se alargam os acordos coletivos.