BE vai pedir à ACT para fiscalizar abusos laborais na Stellantis

Nuno André Ferreira - Lusa

O BE vai pedir à Autoridade para as Condições do Trabalho para fiscalizar abusos de direitos laborais no Centro de Mangualde da Stellantis e o despedimento dos trabalhadores precários mais jovens, anunciou esta tarde a coordenadora bloquista.