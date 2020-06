Beira Baixa promete ser um "destino seguro" para as férias

Com o lema "Beira Baixa - Chegou a Hora!", a campanha turística aposta na promoção das praias fluviais e zonas balneares, nos percursos pedestres, experiências na natureza e visitas às aldeias pitorescas da região, com a mensagem de que região está preparada para receber os turistas com "segurança, confiança e tranquilidade".

"Em tempos como este, percebemos que é agora ou nunca! É preciso aproveitar a vida e criar novas memórias. E a hora chegou! Neste verão, a Beira Baixa é a alternativa real para fugir dos engarrafamentos, do cheiro a gasóleo queimado, dos semáforos da praia. Um lugar onde a natureza e o homem se uniram para nos dar o paraíso. A Beira Baixa é a escolha acertada porque tem todas as condições para umas férias de sonho em segurança e em comunhão com a natureza", refere a CIMBB.

A informação sublinha ainda que este é um destino seguro e que "na região são já dezenas os operadores privados que adotaram o selo `clean and safe`, que atesta a segurança do destino, do ponto de vista dos cuidados a observar para uma coerente e eficaz manutenção das condições que evitem a propagação do novo coronavírus, numa atuação concertada, com o envolvimento de profissionais e empresas do setor e apelando à responsabilidade de todos".

Segundo a informação, foi também lançado um novo vídeo promocional, "que destaca a diversidade e complementaridade" do destino, "valorizando a grande e variada oferta de experiências turísticas que passam pelas suas riquezas naturais e paisagísticas, aldeias de xisto, gastronomia de referência, atividades e desportos ao ar livre".

Outra das ações prende-se com a visita de "bloggers", que irão percorrer a recém-criada Rota das Praias da Beira Baixa.

"A Beira Baixa está preparada e com muito por onde escolher: as Portas de Ródão em Vila Velha de Ródão, a Cascata da Fraga de Água d`Alta, em Oleiros, o Centro de Ciência Viva da Floresta de Proença-a-Nova, Monsanto em Idanha-a-Nova, a Reserva Natural da Serra da Malcata de Penamacor e, até, a Piscina Praia de Castelo Branco", salienta.

A apresentação da campanha reitera que "nunca o clássico `vá para fora, cá dentro` fez tanto sentido, numa região que integra o Geopark Naturtejo, assim como uma grande variedade de produtos turísticos, centrados na natureza, no património e na gastronomia, e um excelente conjunto de instalações, equipamentos e serviços.

As informações sobre o território podem ser consultadas na página da internet com o endereço www.beirabaixatour.pt ou na aplicação "Visit Beira Baixa".

A CIMBB integra os concelhos de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão.