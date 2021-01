Belenenses SAD - FC Paços de Ferreira, I Liga em direto ao minuto

O Paços de Ferreira ascendeu domingo ao quinto lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer o Belenenses SAD por 2-0, em encontro da 13.ª jornada, disputado no Estádio Nacional, em Oeiras. Uma grande penalidade apontada por Bruno Costa, aos 12 minutos, e um cabeceamento de Diaby, após canto, aos 90+1, selaram o segundo triunfo consecutivo e quarto jogo sem perder dos comandados de Pepa e o quarto embate sem ganhar do ‘onze’ de Petit. Na classificação, o Paços de Ferreira passou a somar 22 pontos e ultrapassou o Vitória de Guimarães, sexto, que empatou em Moreira de Cónegos (2-2) e conta 20, em 12 jogos, enquanto o Belenenses SAD manteve-se com 12, seguindo no 14.º posto.