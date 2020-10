Belenenses SAD trabalha dinâmicas diferentes para pôr fim a série sem golos

“Estamos há três jogos sem fazer golos, mas, tanto no jogo com o Moreirense, como com o Nacional, tivemos oportunidades que não conseguimos concretizar. Estamos a trabalhar nesse processo e em dinâmicas diferentes, para chegar com mais gente à área e para que possamos ter mais oportunidades ainda, sermos mais agressivos”, explicou.



Em videoconferência de imprensa, Petit elencou os pontos fortes do Farense, que ainda não venceu no regresso à elite do futebol português.



“O Farense tem apresentado um futebol atrativo. Ainda não ganhou, mas é uma equipa muito forte nas bolas paradas, tem jogadores perigosos e que conhecemos. É um jogo importante para eles, mas para nós também”, realçou.



Depois de dois ‘nulos’, com Nacional e Moreirense, e uma derrota com o líder Benfica (2-0), os ‘azuis’ procuraram analisar os aspetos positivos e negativos e melhorar as exibições, que se efetuam com a conquista de pontos.



“Queremos redimir-nos destes últimos três jogos e dar a volta. Jogamos em casa, temos de olhar para o nosso foco e, com uma intensidade boa, vamos trabalhar para lutar pelos três pontos”, frisou.



Com o sul-africano Cafú Phete ainda em isolamento, depois de a infeção pelo novo coronavírus o ter afastado do duelo com o Benfica, Petit revelou nova aposta em Danny Henriques ao lado de Henrique e Tomás Ribeiro no centro da defesa, uma vez que Pedro Álvaro continua a contas com uma lesão.



No boletim clínico, constam ainda os nomes dos defesas Gonçalo Silva, Eduardo Kau, Chima Akas e Nilton Varela.



Belenenses SAD, 15.º classificado, com cinco pontos, recebe no sábado o Farense, no 18.º e último lugar, com apenas um ponto, em jogo a disputar no Estádio Nacional, em Oeiras, a partir das 15:30, sob a arbitragem de Manuel Mota, da associação de Braga.