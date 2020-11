Belmonte encerra serviços municipais

Em despacho assinado pelo presidente desta autarquia do distrito de Castelo Branco, António Dias Rocha, é referido que o encerramento tem início hoje à tarde e que os serviços serão reabertos na segunda-feira, a partir das 09:00.

O documento não especifica quantas pessoas estão infetadas ou em isolamento profilático, mas sublinha que o atendimento digital vai manter-se, bem como através do telefone número 275082260.

O autarca socialista também apela a todos que foram notificados para estarem em confinamento e/ou isolamento e para que cumpram rigorosamente as regras sanitárias que lhes foram transmitidas pelas autoridades de saúde.

"Só assim poderemos interromper as cadeias de contágio e ultrapassar esta fase difícil", acrescenta.

António Dias Rocha pede igualmente que as regras do estado de emergência sejam cumpridas, assim como as regras básicas sanitárias, através do uso obrigatório da máscara, do distanciamento social e da etiqueta respiratória.

Na quarta-feira, Belmonte registava 162 casos ativos, segundo dados do Agrupamento dos Centros de Saúde da Beira (ACeS) da Cova da Beira, compilados com base na plataforma "Trace COVID 19".

No total, os três concelhos que integram o ACeS da Cova da Beira - Belmonte Covilhã e Fundão - tinham, na quarta-feira, 578 casos ativos, 285 recuperados e 11 óbitos, estando entre os 121 concelhos de maior risco de contágio.

O Governo declarou o estado de emergência até 23 de novembro, estipulando, para os 121 concelhos de maior risco de contágio, a obrigação de recolhimento aos fins-de-semana no período compreendido entre as 13:00 e as 05:00, bem como em todos os dias úteis entre as 23:00 e as 05:00.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.285.160 mortos em mais de 52,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 3.181 pessoas dos 198.011 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.