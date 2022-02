Benfica empresta Gedson Fernandes aos turcos do Rizespor até final da época

"O nosso Rizespor garantiu Gedson Fernandes da equipa portuguesa Benfica por empréstimo até ao final da época", lê-se no sítio de internet da formação de Rize, no nordeste da Turquia, junto ao Mar Negro.



O Rizespor deu as "boas-vindas ao craque Gedson Fernandes", de 23 anos, e desejou-lhe "sucesso" nesta nova aventura profissional, marcada pelo regresso à Turquia, onde já atuou no Galatasaray, também por empréstimo das 'águias'.



Utilizado em apenas quatro partidas este ano pelo Benfica, o médio volta a ser emprestado, como nas duas últimas temporadas, quando esteve no Tottenham e no Galatasaray.