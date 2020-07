BES: PR considera que dedução da acusação é "boa notícia" e justiça vive "um bom período"

Foto: António Cotrim - Lusa

O Presidente da República considerou esta tarde que a justiça portuguesa "está a viver um bom período" e a dedução da acusação no caso BES "é uma boa notícia", observando que "mais vale tarde do que nunca".