BES: PSD defende que "quando justiça não é célere não é verdadeiramente justa"

Foto: Lusa

O PSD defendeu esta tarde, a propósito do processo judicial ao BES/GES, que a justiça só é verdadeiramente justa quando é célere, considerando que a dedução da acusação tem de ser encarada como "a normalidade do funcionamento da justiça".