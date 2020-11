Biden eleito Presidente dos Estados Unidos

Quatro dias após a eleição, Joe Biden é eleito presidente dos EUA, segundo avançam vários meios de comunicação norte-americanos. A CNN, NBC e Associated Press avançam na nomeação de Biden como o 46.º Presidente dos Estados Unidos da América.







O candidato democrata alcançou os 270 votos necessários para o Colégio Eleitoral ao vencer na Pensilvânia, derrotando assim Donald Trump, que permanece com apenas 214 votos. Com a vitória de Biden, Kamala Harris será a primeira mulher negra a tornar-se vice-presidente dos EUA.





Joe Biden já reagiu em comunicado à vitória, afirmando que está "honrado pela confiança que o povo americano depositou" nele e na vice-presidente eleita, Kamala Harris. "Com o fim da campanha, é altura de colocarmos a raiva e as duras retóricas para trás e unirmo-nos enquanto nação", lê-se ainda no comunicado.







