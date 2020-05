Bloco diz que compromisso de Mário Centeno é fazer Orçamento Suplementar

A coordenadora do Bloco de Esquerda afirmou esta tarde que o compromisso do ministro das Finanças é elaborar o Orçamento Suplementar, que será apresentado em junho, mas remeteu para o primeiro-ministro esclarecimentos sobre o futuro de Mário Centeno.