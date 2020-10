Bloqueio aumenta em Madrid e afeta 4,8 milhões de pessoas

As novas restrições, apesar de não serem tão severas como as verificadas no bloqueio de março, quando as pessoas foram impedidas de deixar as casas, representam, no entanto, um regresso de uma grande capital europeia a um confinamento de grandes dimensões.





Apesar de poderem sair de casa, as autoridades aconselham a que população se mantenha nas residências a não ser que seja absolutamente necessário.





As novas restrições não estão a ser bem recebidas pelos madrilenos, que colocam em causa o resultado das mesmas. “Já estamos há oito meses com máscaras e sem discotecas e festas, e ainda há contágio", dizia à Reuters Sonny van den Holstein, dono do restaurante Sanissimo.

"As pessoas estão confusas, hesitam em sair ... estão com medo", dizia ele, pouco depois de um cliente ter ligado para cancelar uma reserva.As autoridades locais de Madrid também não aceitaram bem as restrições impostas, apesar de acabarem por obedecer à decisão do Executivo.