Boavista FC - Sporting CP, I Liga em direto ao minuto

O Sporting venceu esta noite em casa do Boavista 2-0, no jogo que encerrou a 15.ª jornada da I Liga de futebol, mantendo assim os quatro pontos de vantagem para o FC Porto, segundo classificado da prova. Um golo de Nuno Santos, aos 22 minutos, e outro do espanhol Pedro Porro, aos 77, permitiram novo triunfo aos `leões`, que assim se preparam para receber na próxima jornada os rivais da Segunda Circular, o Benfica, com seis pontos de vantagem. Finda a 15.ª jornada, o Sporting comanda a prova, com 39 pontos, mais quatro do que o FC Porto, segundo classificado, enquanto o Boavista mantém a lanterna-vermelha, com 11 pontos.