Bolsa de Turismo de Lisboa 2020 cancelada

"A Fundação AIP, após auscultar diferentes parceiros e entidades publicas e privadas do setor do Turismo, concluiu que, face ao cenário evolutivo da pandemia, continuam a não estar reunidas as condições para poder assegurar a realização da BTL 2020. Este evento terá, assim, lugar apenas em 2021, entre os dias 03 e 07 de março, na FIL", lê-se num comunicado hoje divulgado.

Com esta nova data, a Fundação AIP diz assegurar as "melhores condições para o restabelecimento das dinâmicas geradas pelo maior evento do setor do Turismo em Portugal", bem como a presença de participantes internacionais.

A Fundação AIP manifesta-se, no entanto, disponível para avaliar a hipótese, em conjunto com as entidades oficiais do setor, de se realizar um evento destinado à promoção do turismo em Portugal ainda em 2020, sujeito às condicionantes do quadro legal vigente, face à pandemia de covid-19.

"Estamos confiantes, que em conjunto, seremos capazes de ultrapassar as circunstâncias do momento e seremos capazes de realizar, em 2021, uma BTL ainda mais decisiva para a dinamização da promoção e realização de negócios no setor do turismo", acrescenta a organização, na mesma nota.

A BTL estava originalmente agendada para os dias 11 a 15 de março, mas foi adiada para os dias 27 a 31 de maio, após as entidades públicas de turismo e várias associações do setor terem cancelado a sua participação no evento.

Portugal contabiliza 1.114 mortos associados à covid-19 em 27.268 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 9 mortos (+0,8%) e mais 553 casos de infeção (+2%).

Das pessoas infetadas, 842 estão hospitalizadas, das quais 127 em unidades de cuidados intensivos, e o número de casos recuperados passou de 2.258 para 2.422.

Portugal entrou domingo em situação de calamidade, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.

Esta nova fase de combate à covid-19 prevê o confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância ativa, o dever geral de recolhimento domiciliário e o uso obrigatório de máscaras ou viseiras em transportes públicos, serviços de atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais.