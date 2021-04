Bolsonaro lamenta número de mortes mas critica isolamento

", indagou Jair Bolsonaro, na sua habitual transmissão de vídeo na rede social Facebook, na qual declarou que "o coronavírus ficará para sempre", mas que o seu governo "não fechou o comércio, nem falou que todo o mundo tinha que ficar em casa".", acrescentou Bolsonaro.O Brasil ultrapassou na quinta-feira a trágica marca das 400 mil vítimas mortais (401.186) devido à covid-19, após 14 meses de pandemia no país, sendo a segunda nação com mais óbitos em todo o mundo.O país sul-americano precisou de pouco mais de um mês (36 dias) para passar dos 300 mil aos 400 mil mortos, somando 100 mil óbitos nesse intervalo de tempo.Em relação às infeções, o Brasil totaliza 14.590.678 casos positivos, sendo o terceiro país com mais diagnósticos de covid-19.





Presidente inflexível







Contudo, o próprio presidente tem sido a principal figura do país a incitar ao desconfinamento, algo que ocorre desde o início da pandemia.Bolsonaro, considerado um dos chefes de Estado mais céticos em relação à gravidade da doença, chegou a classificar a covid-19 de "gripezinha", continua a censurar a adoção de medidas de isolamento social, e criticou várias vacinas, chegando a pôr em causa a eficácia das máscaras.Essa postura levou a que fosse instalada uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) no Senado, que investigará alegadas omissões do seu governo no combate à pandemia.Na sua transmissão no Facebook na quinta-feira, Bolsonaro negou estar preocupado com essas investigações.", salientou o chefe de Estado.

A transmissão ficou ainda marcada por declarações de Bolsonaro a defender a exploração de terras indígenas e a construção de uma central hidroelétrica numa reserva indígena em Roraima, pela sua intenção de visitar garimpeiros que extraem ouro, e por críticas à imprensa e a organizações não-governamentais.