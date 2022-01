Boris Johnson enfrenta uma revolta conservadora

São necessárias 54 cartas se desconfiança para que haja o início de um processo de destituição. A única dúvida é se essas cartas chegarão hoje quando o primeiro-ministro estiver frente a frente com os parlamentares no debate semanal.



No parlamento, Boris Johnson vai satisfazer a exigência de muitos setores da economia e anunciar o levantamento das restrições da pandemia, devendo manter o uso obrigatório das máscaras em alguns locais fechados.



Nas últimas 24 horas registam-se mais de 94 mil novas infeções de covid-19.



Tudo isto quando o instituto britânico de estatística acaba de anunciar que a inflação em dezembro atingiu 5,4%. Um recorde no último ano e desde os anos 90 não se atingia no Reino Unido este valor da inflação que tem impacto direto no custo de vida.