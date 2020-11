Bragança instala tenda de testagem para apoiar unidade local de saúde

"Este equipamento será importante no desenvolvimento da situação epidemiológica do concelho, uma vez que a testagem é a melhor estratégia para conter a transmissão do vírus", refere o presidente da câmara de Bragança, Hernâni Dias, citado em comunicado enviado à Lusa.

O autarca frisa "a necessidade de mitigar os efeitos" da segunda vaga da pandemia do novo coronavírus, reiterando "no terreno disponibilidade para colaborar com todas as entidades competentes, pelo bem da saúde de todos os brigantinos".

A tenda está a ser instalada junto ao Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira (Avenida Dom Sancho I), sendo que "os testes à covid-19 serão da responsabilidade e da prescrição exclusiva das autoridades de saúde pública", descreve a autarquia trasmontana.

"[Esta tenda] procura responder às necessidades da ULSNE em termos logísticos, numa altura em que os centros de saúde da cidade, além dos testes à covid-19, se encontram em campanha de vacinação contra a gripe, não garantindo aos utentes as condições de segurança necessárias", acrescenta a autarquia.

Bragança está na lista de 121 municípios que entrarão em confinamento parcial a partir de quarta-feira devido à pandemia do novo coronavírus.

Além do dever cívico de recolhimento domiciliário, nestes 121 concelhos os estabelecimentos de restauração não poderão ter mesas com mais de seis pessoas e o seu horário de fecho passa a ser as 22:30.

O teletrabalho também se torna obrigatório salvo "oposição fundamentada" pelo trabalhador.

Nestes territórios também ficam proibidas as feiras e os mercados de levante, e os eventos e celebrações ficam limitados a cinco pessoas, exceto nos casos em que os participantes pertençam ao mesmo agregado familiar.

A pandemia de covid-19 já provocou quase 1,2 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 2.507 em Portugal.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.