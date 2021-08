Brasil com 975 mortes e mais de 32 mil novos casos em 24 horas

No total, o mais populoso país sul-americano já contabilizou 565.748 mortes e 20.245.085 casos positivos de coronavírus.

O Brasil é a segunda nação em número de mortes na pandemia, atrás dos Estados Unidos, e a terceira em número de infeções, depois dos Estados Unidos e da Índia.

O estado de São Paulo mantém a liderança absoluta em número de mortes e casos no Brasil, com um total de 141.664 óbitos e 4.138.421 notificações de casos da doença.

Em relação às mortes, no segundo lugar surge o Rio de Janeiro (60.226), seguido por Minas Gerais (51.502), Paraná (36.065) e Rio Grande do Sul (33.669).

Já em números totais de casos, o segundo lugar é ocupado por Minas Gerais (2.007.665), seguido pelo Paraná (1.407.021), Rio Grande do Sul (1.385.669) e Bahia (1.205.316).

Nesta quarta-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), órgão regulador de medicamentos no Brasil, concedeu autorização temporária de uso emergencial do fármaco Regkirona (regdanvimabe) em casos de covid-19.

Segundo a agência, o remédio é recomendado para o tratamento de covid-19 leve a moderada em pacientes adultos que não necessitam de suplementação de oxigénio, com infeção por SARS-CoV-2 confirmada por laboratório e que apresentam alto risco de progressão para a doença na sua forma mais grave.

Além disso, o director do Insituto Butantan, Dimas Covas, comentou dois estudos do laboratório chinês Sinovac, sobre a aplicação de uma terceira dose da vacina CoronaVac para quem já completou a vacinação, que demonstram aumento da imunidade contra o coronavírus.

Segundo o director do Butantan, que produz esta vacina no Brasil, os estudos divulgados na véspera pelo laboratório chinês mostraram "que com duas doses existe uma imunização e, após seis meses, se se recebe uma dose adicional, a resposta é multiplicada de três a cinco vezes."

A covid-19 provocou pelo menos 4.314.196 mortes em todo o mundo, entre mais de 203,9 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.