Brasil regista 3.076 mortes e 71.137 casos nas últimas 24 horas

Desde o início da pandemia, o Brasil contabilizou 389.492 óbitos e 14,3 milhões de infetados.

O Brasil, que atravessa uma segunda vaga da pandemia, é o segundo país do mundo com mais mortes pelo novo coronavírus, depois dos Estados Unidos da América, e o terceiro com mais infeções, depois da nação norte-americana e Índia.

Os números, no entanto, podem ser maiores, devido à redução nos fins de semana do pessoal responsável pela compilação dos dados junto das secretarias regionais.

A segunda vaga da pandemia, agravada pela circulação de novas variantes mais contagiosas do novo coronavírus, colocou o sistema público de saúde brasileiro à beira do colapso, com grande parte das unidades de cuidados intensivos sobrelotadas e com falta de medicamentos para pacientes ventilados.

No entanto, apesar dos números elevados, os dados dos últimos dias podem indicar que, tendo em conta o número de infetados e mortes, o Brasil poderá ter atingido o pico da curva epidemiológica, embora num patamar bem superior ao da primeira vaga, segundo autoridades e especialistas.

Nesse sentido, o ministro de Saúde, Marcelo Queiroga, disse hoje, numa conferência de imprensa, que o país vive desde há duas semanas uma tendência decrescente de novos casos de covid-19, reconhecendo, contudo, que é uma redução ainda "muito pequena".

"Consequentemente, há uma diminuição da pressão sobre o nosso sistema de saúde, o que resulta numa maior disponibilidade de camas nas unidades de cuidados intensivos", afirmou.

A representante da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) no Brasil, Socorro Gross, também assinalou a redução de novas infeções e mortes nas últimas semanas, mas ressalvou que é uma "pequena" queda que exige "cautela".

Apesar da delicada situação que o país atravessa, vários estados flexibilizaram este fim de semana as restrições impostas como forma de conter o avanço da covid-19.

Neste sábado, São Paulo deu mais um passo no desconfinamento, permitindo o funcionamento de bares, restaurantes, salões de beleza, museus, cinemas, teatros, parques e academias, enquanto o Rio de Janeiro autorizou que todas as atividades económicas funcionassem até às 22:00 e irá reabrir as suas praias a partir da próxima segunda-feira.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.088.103 mortos no mundo, resultantes de mais de 145,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.