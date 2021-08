Brasil regista mais de 15 mil casos e se aproxima da marca de 20 milhões de infetados

O maior país da América Latina contabilizou 389 mortes em 24 horas, atingindo 557.223 óbitos provocados pelo vírus SARS-CoV-2, causador da pandemia.

Foi o menor número de óbitos registado no Brasil desde 3 de janeiro quando o país contabilizou 293 mortes num dia.

O estado de São Paulo mantém a liderança absoluta em número de mortes e casos no Brasil, com um total de 139.059 óbitos e 4.063.680 notificações de casos da doença.

Em relação às mortes, no segundo lugar surge o Rio de Janeiro (59.375), seguido por Minas Gerais (50.628), Paraná (35.275) e Rio Grande do Sul (33.365).

Já em números totais de casos, o segundo lugar é ocupado por Minas Gerais (1.975.547), seguido pelo Paraná (1.383.358), Rio Grande do Sul (1.369.579) e Bahia (1.194.954).

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.227.765 mortos em todo o mundo, entre mais de 198,2 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.