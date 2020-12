Brasil registou 193.875 mortes e 7.619.200 infeções

Em 24 horas, o país sul-americano registou 55.649 casos e 1.194 óbitos provocados pelo novo coronavírus.

O Governo brasileiro também destacou que 6.707.781 pessoas infetadas já recuperaram da doença, enquanto que 717.544 pacientes contaminados estão sob acompanhamento médico.

Os números confirmam o Brasil, com seus 210 milhões de habitantes, como um dos epicentros globais da pandemia.

O país sul-americano é o segundo em número de mortes provocadas pela covid-19 no mundo, atrás dos Estados Unidos (338.656 óbitos), e o terceiro em número de casos, atrás dos Estados Unidos, que soma mais de 19,5 milhões de infetados, e da Índia, com 10,2 milhões de infetados.

O Governo local anunciou recentemente um plano de vacinação que prevê que os brasileiros serão imunizados num período total de 16 meses com um processo de cinco fases. O plano, porém, ainda não tem data para começar.

O país aguarda os resultados da vacina desenvolvida pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford para começar a vacinação porque comprou 100 milhões de doses deste imunizante antecipadamente.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), órgão responsável pela liberação de medicamentos no Brasil, informou hoje em nota que a Fundação Oswaldo Cruz, instituição científica brasileira que testa a vacina da Universidade de Oxford e deverá fabricá-la no país, entregará todos os documentos e apresentará o pedido de registo do medicamento até 15 de janeiro.

O uso da vacina da Universidade de Oxford já foi autorizado nesta quarta-feira pelo Reino Unido e Argentina.

Já o laboratório União Química, que tem licença para produzir a vacina russa Sputnik V contra a covid-19 no Brasil, garantiu que solicitará à Anvisa uma autorização para uso emergencial do imunizante em janeiro.

O laboratório pediu à agência reguladora do Governo brasileiro uma autorização para testar a Sputnik V massivamente em pacientes no país na última terça-feira.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.791.033 mortos resultantes de mais de 81,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.