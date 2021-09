Brasil soma 756 mortes e 25.565 novos casos e mantém tendência de queda

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela tutela da Saúde, o país sul-americano totaliza 582.670 vítimas mortais e 20.856.060 casos de infeção desde o início da pandemia, registada oficialmente no Brasil em fevereiro do ano passado.

A taxa de incidência da doença na nação com 213 milhões de habitantes é hoje de 277 mortes e 9.925 casos por 100 mil habitantes. Já a taxa de letalidade permanece fixada em 2,8%.

A média móvel de mortes diárias provocadas pela covid-19 no Brasil caiu pelo 12.º dia consecutivo, atingindo 620,6 nesta sexta-feira e está abaixo de 700 há oito dias. Com o resultado, o indicador regista o menor número desde dezembro de 2020.

Apesar da diminuição, o Brasil continua a ser o segundo país com mais mortes em todo o mundo, depois dos Estados Unidos, e o terceiro com mais diagnósticos positivos, antecedida pelos norte-americanos e pela Índia.

A nível nacional, São Paulo é o foco interno da pandemia, concentrando 4.281.972 infeções e 146.348 óbitos.

O boletim mais recente do Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), centro de investigação médica de referência na América Latina e vinculado ao Ministério da Saúde, mostrou que cinco estados brasileiros ainda apresentam uma incidência "extremamente" alta do novo coronavírus.

O estudo destaca que o Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Goiás e o Distrito Federal exibem uma tendência oposta ao cenário nacional, que sugere uma redução de casos e mortes pela Covid-19.

"Apesar de ainda ser necessário avançar na ampliação e aceleração da vacinação, esse processo contribui para a importante tendência de redução da incidência e mortalidade, sendo notável o declínio no número absoluto de internações e óbitos em todas as faixas etárias", indicaram os investigadores do Observatório.

Ainda de acordo com a Fiocruz, o plano de imunização contra a covid-19 atingiu 82% da população com a primeira dose e 39% com o esquema de vacinação completo, considerando as pessoas com mais de 18 anos.

A covid-19 provocou pelo menos 4.529.715 mortes em todo o mundo, entre mais de 218,96 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.