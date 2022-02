Brasil totaliza 643.029 mortes e 28 milhões de casos na pandemia

Nas últimas 24 horas, o país contabilizou 1.127 novos óbitos e 121.027 novos casos da doença.

Após alguns meses de relativa calma, o Brasil registou uma forte alta tanto no número de novas infeções quanto no número de mortes pela doença neste ano, especialmente devido à rápida disseminação da estirpe Ómicron do coronavírus, que responde por cerca de 90% dos novos casos registados no país.

Os números confirmam assim o país como o segundo com mais mortes por coronavírus no mundo, atrás dos Estados Unidos, e o terceiro com mais infeções, depois dos Estados Unidos e da Índia.

No entanto, o número de óbitos permanece bem abaixo do recorde diário de 4.249 mortes alcançado em 8 de abril de 2021, enquanto o número recorde de casos é mais recente, de 3 de fevereiro, quando foram registadas 298.408 notificações positivas.

Especialistas concordam que a situação epidemiológica poderia ser muito pior se não fosse o avanço da vacinação, que já alcançou quase 73% dos 213 milhões dos brasileiros.

A covid-19 provocou pelo menos 5.860.577 mortos em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante no mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.