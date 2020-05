Bruxelas apresenta plano de recuperação "nas próximas semanas"

Durante a conferência de imprensa de apresentação das Previsões Económicas da Primavera, Paolo Gentiloni, questionado sobre o calendário para apresentação do plano de recuperação, interligado com uma proposta revista do orçamento da União Europeia para 2021-2027, sublinhou que "não é um trabalho fácil", mas garantiu que a proposta não tardará, e disse estar "confiante de que o Conselho poderá aprová-lo já em junho".

"O nosso plano vai ser decidido nas próximas semanas, não me cabe a mim decidir quando. Estamos a trabalhar arduamente e não é um trabalho fácil, mas seguramente nas próximas semanas, e utilizo o plural porque não posso dizer `na próxima semana`. Mas nas próximas semanas, seguramente. E estou certo de que o Conselho o vai aprovar, com todas as discussões que são necessárias", disse o comissário italiano.

No Conselho Europeu celebrado por videoconferência em 23 de abril passado, os chefes de Estado e de Governo da UE encarregaram a Comissão Europeia de apresentar "com caráter de urgência" uma proposta de fundo de recuperação da economia europeia para superar a crise provocada pela pandemia de covid-19.

Apesar de, na ocasião, o primeiro-ministro António Costa ter feito referência à data de 06 de maio para apresentação da proposta por parte do executivo comunitário, na conferência de imprensa que se seguiu ao Conselho, em Bruxelas, a presidente da Comissão Europeia não se comprometeu com uma data específica, mas disse que, em virtude de o novo Quadro Financeiro Plurianual ser "um processo colegial, o objetivo é que o assunto seja levado ao colégio [de comissários] ou na segunda ou na terceira semana de maio", dependendo dos progressos.

Além de confirmar que a proposta será então apresentada em breve, Gentiloni, ao ser questionado sobre se não receia que os países do norte da Europa voltem a colocar obstáculos a soluções comuns, e solidárias para com os países do sul, mais atingidos pela pandemia, disse estar confiante que desta vez esse não será o caso.

"Estou muito confiante por um simples motivo: está a aumentar a consciencialização de que estamos num cenário muito diferente daquele verificado na crise financeira [de 2008]. Há dois meses, há um mês, ou mesmo há duas semanas, essa consciência era mais limitada. Penso que não se trata só de solidariedade humana, mas sobretudo de consciência económica", declarou o comissário.

Apontou que "todos os governos razoáveis percebem claramente que estão em risco princípios fundamentais com as condições de igualdade no mercado único e a convergência na zona euro, entre outros".

"E se perdermos ou fragilizarmos [esses princípios], as consequências não serão para os `frugais`, para o sul, para o leste ou para o ocidente. As consequências serão muito, muito más para todos os europeus", advertiu o comissário europeu da Economia.

Gentiloni disse esperar que desta vez haja "uma discussão a olhar para a frente, e não para trás", deixando de lado as questões que dividiram os Estados-membros "nos últimos 10 anos", como a partilha de risco, e concentrando-se antes "em como ajudar a economia europeia a recuperar".

"É por isso que estou muito confiante de que teremos uma boa proposta", concluiu.

O futuro fundo de recuperação, cujo montante ainda se desconhece mas deve rondar os 1,5 biliões de euros, estará interligado com o futuro Quadro Financeiro Plurianual, que os 27 ainda não acordaram, apesar de o atual expirar no final do corrente ano, pelo que a Comissão também apresentará uma proposta revista do orçamento da União para 2021-2027.