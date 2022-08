Bruxelas assina contrato para UE ter até 250 milhões de doses de vacinas da Hipra

A Comissão Europeia assinou hoje um contrato com a farmacêutica espanhola Hipra para o rápido fornecimento à União Europeia (UE), no outono, até 250 milhões de doses de vacinas anticovid-19, quando este fármaco tiver aval do regulador comunitário.