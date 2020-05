Bruxelas propõe Fundo de Recuperação de 750 mil milhões de euros

A Comissão Europeia prepara-se para propor um Fundo de Recuperação de 750 mil milhões de euros para a Europa superar a crise provocada pela pandemia da Covid-19, revelou o comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni. A proposta do Fundo de Recuperação, que os chefes de Estado e de Governo da UE encarregaram a Comissão Europeia de formular, associando-a a uma proposta revista do orçamento plurianual da UE para 2021-2027, será hoje formalmente apresentada pela presidente do executivo comunitário, Ursula von der Leyen, no Parlamento Europeu, em Bruxelas, às 13h30 locais (12:30 de Lisboa).