Cabo Verde aplicou até setembro mais de metade das verbas da resposta à pandemia

De acordo com um relatório do Ministério das Finanças, consultado hoje pela Lusa, a execução orçamental dos projetos inscritos na resposta à covid-19 totalizou até final de setembro mais de 2.712,4 milhões de escudos (24,5 milhões de euros), de um total previsto de 5.256 milhões de escudos (47,5 milhões de euros) para todo o ano, após nova revisão em alta.

Em causa estão projetos de preparação e resposta à covid-19 através da vacinação, de ações de prevenção da transmissão da pandemia, de reforço do setor da Educação, do apoio aos municípios no combate à doença, mas também na atribuição de apoios sociais de emergência às famílias mais carenciadas, nomeadamente trabalhadores do setor informal.

A principal parcela (49,9%) do investimento suportado de janeiro a setembro foi garantida através do Tesouro de Cabo Verde, enquanto os empréstimos ao Estado garantiram 46,1% e os donativos internacionais 4,1%, de acordo com o mesmo relatório do Ministério das Finanças sobre execução orçamental.

No período crítico da pandemia no arquipélago, Cabo Verde registou uma taxa de incidência acumulada de covid-19 a 14 dias (um indicador utilizado internacionalmente) de 727 casos por cada 100.000 habitantes, de 26 de abril a 09 de maio, e acima de 3.000 casos ativos, mas que desde então está em queda, para menos de uma dezena de novos casos diários e meia centena de casos ativos.