Cabo Verde apreende 13 mil unidades de álcool gel para venda expirados desde 2012

Em comunicado, o Ministério da Indústria, Comércio e Energia refere que a apreensão, concretizada na segunda-feira, em São Vicente, resultou de uma operação conjunta entre a Inspeção Geral das Atividades Económicas e a Polícia Judiciária cabo-verdianas.

No total, foram apreendidas 13.112 unidades de "álcool gel com prazo de validade adulterado", produto que tem estado esgotado em Cabo Verde, face à procura daquele desinfetante como medida preventiva da propagação da pandemia da covid-19.

Naqueles produtos, "cujo prazo de validade expirou em 2012", eram colocados "um novo prazo de validade para ser novamente comercializado".

"As ações no terreno vão continuar nos próximos dias para a retirada total do produto do mercado, protegendo, desta forma, a saúde pública", acrescenta-se no comunicado.

Cabo Verde registou até ao momento três casos confirmados de covid-19, todas na ilha da Boa Vista, que está em quarentena, e turistas estrangeiros.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 345 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15.100 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

O continente africano registou mais de 50 mortes devido ao novo coronavírus, ultrapassando os 1.700 casos em 45 países e territórios, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia da covid-19.