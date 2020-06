Cabo Verde com mais 532 profissionais de saúde e à espera de avião para evacuações

De acordo com o relatório sobre a execução e medidas aplicadas durante o estado de emergência, que vigorou, de forma diferenciada, por ilhas, de 29 de março a 29 de maio, para conter a pandemia, a aquisição de uma aeronave integra o quadro de projetos e reforços devido à covid-19 que vão constar da proposta de Orçamento Retificativo a levar este mês ao parlamento.

Segundo o relatório, entregue hoje na Assembleia Nacional, globalmente, esses programas, ao nível dos vários ministérios, vão representar um acréscimo de 5.081 milhões de escudos (46 milhões de euros) da nova proposta orçamental.

No Ministério da Defesa, o projeto Patrulhamento Aéreo e Emergência, que prevê a "aquisição de avião para evacuações de emergência e patrulhamento", foi reforçado em 588 milhões de escudos (5,3 milhões de euros).

O avião "irá reforçar a capacidade de emergência e de enfrentamento da covid-19, e em especial a redução das assimetrias regionais em termos de acesso a cuidados de saúde", lê-se no relatório.

Sem dispor de meios aéreos para o efeito, as evacuações médicas entre as ilhas de Cabo Verde têm sido garantidas por empresas privadas de transporte marítimo e aéreo, o mesmo acontecendo para o transporte de amostras de casos suspeitos de covid-19 para os laboratórios centrais do Instituto Nacional de Saúde Pública.

Para lidar com a pandemia, o mesmo relatório sobre o período do estado de emergência refere que o Serviço Nacional de Saúde de Cabo Verde foi reforçado com 532 profissionais, incluindo 45 enfermeiros, oito técnicos de laboratório, nove de apoio operacional e seis agentes de pulverização cuja contratação foi financiada pela Organização Mundial da Saúde.

Por outro lado, o Governo adianta que neste período foram repatriados 684 cabo-verdianos retidos em Portugal, Estados Unidos, Senegal e Brasil, afetados pelo encerramento dos aeroportos cabo-verdianos desde 19 de março, medida que se mantém em vigor até ao final deste mês.

Cabo Verde regista um acumulado de 697 casos de covid-19 desde 19 de março, que resultaram em seis óbitos, mas 294 foram já dados como recuperados.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 421 mil mortos e infetou mais de 7,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.