Cabo Verde e Guiné-Bissau apuram-se para a fase final da CAN

Um golo na própria baliza de Faisal Bangal, aos 58 minutos, permitiu aos 'tubarões azuis' assegurarem o regresso à fase final da CAN, depois de terem falhado a presença em 2019.No outro encontro do Grupo F, os Camarões, treinados por António Conceição e já apurados, empataram em casa com o Ruanda (0-0).Com os resultados de hoje, os Camarões venceram a 'poule' com 11 pontos, mais um do que Cabo Verde, com o Ruanda a somar seis e Moçambique, treinado pelo português Luís Gonçalves, a terminar com quatro.Cabo Verde será a segunda equipa lusófona na CAN2021, depois da Guiné-Bissau também ter assegurado uma vaga no torneio que se disputa em 2021 nos Camarões.Além das duas equipas lusófonas, estão apuradas Etiópia, Mauritânia, Camarões, Senegal, Argélia, Mali, Guiné-Conacri, Tunísia, Egito, Gâmbia, Gabão, Gana, Burkina Faso, Zimbabué, Guiné-Equatorial, Marrocos, Costa do Marfim, Comores, Nigéria, Sudão e Malawi.Ainda por definir está uma última vaga, depois do Serra Leoa-Benin ter sido adiado, devido a cinco alegados casos de covid-19 no conjunto visitante.

A edição de 2021 da CAN foi adiada para o próximo ano nos Camarões, decorrendo entre 15 de janeiro e 28 de fevereiro de 2022.







Guiné-Bissau consegue apuramento para CAN2021 após vitória por 3-0 frente ao Congo



A Guiné-Bissau apurou-se hoje pela terceira vez consecutiva para a Taça das Nações Africanas (CAN) em futebol ao derrotar em casa o Congo, por 3-0, na sexta e última jornada do Grupo I.



Os golos da Guiné-Bissau foram apontados por Piqueti, aos 45 minutos, Frédéric Mendy, aos 79, e Jorginho Intima, aos 84.



Com este resultado, os 'djurtus' vão estar no CAN2021, inicialmente marcada para 2021, mas acabou por ser adiada para 2022 - apesar de manter a designação CAN2021 - para não coincidir com a Copa América e o Euro2020, que foram adiados, devido à pandemia de covid-19.



A Guiné-Bissau esteve na CAN2017 no Gabão, em 2019 no Egito e vai estar agora nos Camarões.



Em declarações à Lusa, o avançado Frédéric Mendy, que alinha no Vitória de Setúbal, disse que o "futebol continua a dar alegria aos guineenses, apesar de todas as dificuldades" do país.



O selecionador guineense, Baciro Candé, que apurou a Guiné-Bissau nas três edições da CAN, disse à Lusa que "o momento é de saborear o apuramento e preparar depois a participação na CAN".



Mesmo com as restrições impostas pelo Alto Comissariado contra a covid-19, depois do fim da partida, houve festa entre os jogadores, dirigentes da Federação e adeptos.