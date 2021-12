Cabo Verde entre cinco países africanos capazes de cumprir meta de vacinação

De acordo com dados





Porém, o estudo "Covid-19 em África: um caminho difícil para a recuperação" observa que os restantes 49 países africanos estão muito atrasados, com destaque para a República Democrática do Congo, Sudão do Sul, Chade, Tanzânia e Camarões.

Apesar de a campanha de vacinação contra a covid-19 ser considerada "a maior e mais rápida" na história, é também marcada pela desigualdade na distribuição.Os autores do estudo calcularam que, até 29 de novembro de 2021, 238 milhões de pessoas em 60 países receberam uma dose de reforço, mais de seis vezes superior ao número total de pessoas que receberam a primeira dose em países de baixo rendimento.





Os autores do estudo concluem que existem poucas hipóteses de se ultrapassar a pandemia de covid-19 se não se conseguir vacinar 70% da sua população até ao final de 2022.

O aparecimento da variante Ómicron na África do Sul, que os cientistas receiam que seja mais infecciosa e resistente às vacinas, reforça os alertas da Fundação Mo Ibrahim para o risco de o continente se tornar numa "incubadora de variantes" do coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19.