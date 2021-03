Cabo Verde recebe 24 mil vacinas da AstraZeneca

"É um dia histórico para Cabo Verde. É uma grande satisfação termos as vacinas, os primeiros lotes já aqui em Cabo Verde, na cidade da Praia", afirmou Ulisses Correia e Silva, no ato oficial da chegada das vacinas ao aeroporto da Praia, num voo da TAP.



Segundo o chefe do Governo, são no total 24 mil doses da AstraZeneca, de um total de 108 mil, ao abrigo da Covax, iniciativa fundada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que visa garantir uma vacinação equitativa contra o novo coronavírus.



Ulisses Correia e Silva disse que brevemente vão chegar mais 80 mil doses da vacina da mesma farmacêutica e já no dia 15 de março chegam as 5.850 doses da Pfizer, também ao abrigo do mesmo mecanismo internacional.



"Estamos fortemente empenhados para até ao final do ano conseguirmos vacinar mais de 70% da população, que garante a imunidade de grupo e todo o esforço está sendo feito nesse sentido", previu.



Questionado sobre o facto de vários países europeus terem suspendido a administração da vacina da AstraZeneca, o primeiro-ministro cabo-verdiano disse que não há evidências científicas de que há uma relação entre casos de forte coagulação sanguínea e a sua aplicação.



"Estamos a seguir aquilo que são as normas gerais recomendadas pela OMS e não há nenhuma contraindicação relativamente ao uso da vacina da AstraZeneca", salientou.



A campanha de vacinação vai arrancar em 19 de março, em todas as ilhas, precisou, garantindo que vai ser feita em primeiro lugar aos profissionais de saúde.



Com a chegada das vacinas ao país, o primeiro-ministro sublinhou que não se deve relaxar. "É preciso continuar a cumprir as medidas de proteção, relativamente ao uso de máscaras, higienização e distanciamento, para podermos fazer um bom combate. A vacina é uma das componentes deste combate", defendeu.



O plano nacional de introdução e vacinação contra a covid-19 em Cabo Verde, prioriza ainda pessoas com doenças crónicas, idosos, professores, profissionais hoteleiros, ligados ao turismo e das fronteiras, polícias, militares e bombeiros.



Até quinta-feira, Cabo Verde registava um acumulado de 15.932 casos de covid-19 diagnosticados desde 19 de março de 2020, e 155 óbitos, contabilizando ainda 489 casos ativos.