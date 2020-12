Cabo Verde regista mais 34 casos novos em 24 horas

Em comunicado, aquele ministério cabo-verdiano informou que foram analisadas 447 amostras na segunda-feira, das quais 34 deram resultado positivo para a covid-19.

O concelho dos Mosteiros, na ilha do Fogo, foi o que reportou o maior número de novos casos (11), seguido da ilha de São Vicente, com nove novas infeções.

Na ilha de Santiago, foram diagnosticados mais três casos, apenas na cidade da Praia, enquanto ainda na ilha do Fogo foram contabilizados casos em São Filipe (3) e Santa Catarina (1).

Em Santo Antão, as autoridades de saúde registaram mais cinco casos, distribuídos pelos concelhos do Porto Novo e Paul, com dois cada, e um na Ribeira Grande, enquanto mais duas pessoas contraíram o vírus na ilha do Maio.

Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde nacionais deram alta a mais 19 pessoas, perfazendo um total acumulado de 11.055 casos considerados recuperados da doença.

Cabo Verde passou a contabilizar um total de 11.395 casos positivos acumulados desde 19 de março, dos quais ainda contabilizam 110 óbitos, dois doentes transferidos e tem atualmente 225 casos ativos.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.621.397 mortos resultantes de mais de 72,7 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Entre os países lusófonos, Angola regista 372 óbitos e 16.362 casos, seguindo-se Moçambique (144 mortos e 17.042 casos), Cabo Verde (110 mortos e 11.395 casos), Guiné Equatorial (85 mortos e 5.195 casos), Guiné-Bissau (44 mortos e 2.446 casos) e São Tomé e Príncipe (17 mortos e 1.009 casos).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.