Cabo Verde regista mais um óbito e 56 novos infetados em 24 horas

De um total de 1.292 amostras analisadas pelos laboratórios desde domingo, aquele ministério cabo-verdiano avançou que há mais 56 novos casos positivos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, numa taxa de positividade de 4,3%.

Na Praia, há registo de mais 20 infetados, mais do que os quatro em São Miguel, três cada em Santa Catarina e São Salvador do Mundo e um cada em Tarrafal, Santa Cruz e São Lourenço dos Órgãos.

Os restantes infetados foram reportados no Sal (seis), Boa Vista (dois), Ribeira Brava de São Nicolau (seis), São Vicente (um), Ribeira Grande de Santo Antão (cinco), Brava (dois) e Santa Catarina do Fogo (um).

Nas últimas 24 horas, mais uma pessoa morreu por causa da covid-19, na Praia, elevando para 310 o total de óbitos associados à doença no país.

Em sentido contrário, mais 72 pessoas tiveram alta nas últimas 24 horas, aumentando para 34.186 casos os considerados recuperados.

Desde o início da pandemia, Cabo Verde já registou um total de 35.283 casos positivos acumulados, dos quais há ainda contabilizar 764 casos ativos.

Na habitual conferência de imprensa de ponto de situação da pandemia de covid-19 em Cabo Verde, o diretor nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto, avançou que há registo de 23 casos suspeitos e há 20 pessoas internadas nos hospitais do país, numa taxa de ocupação de 22%.

Na análise dos últimos 14 dias em Cabo Verde, o porta-voz do Ministério da Saúde referiu que houve um "aumento considerável" de casos novos em relação ao período anterior e a taxa de positividade global é de 4,4%, quando o desejável era estar abaixo de 4%.

A taxa de incidência acumulada também aumentou em praticamente todos os concelhos, estando em 153 casos por 100 mil habitantes, quando o desejável era estar abaixo de 150 casos por 100 mil habitantes, prosseguiu Jorge Barreto.

Para o diretor nacional de Saúde, a situação neste momento no país "não é favorável", registando-se um aumento de casos que se acentua a cada semana que passa, pelo que voltou a apelar as pessoas para respeitarem e cumprirem as medidas de prevenção.

A covid-19 provocou pelo menos 4.500.620 mortes em todo o mundo, entre mais de 216,34 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.