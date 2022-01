Câmara de Leiria vai testar à covid-19 os 700 membros das mesas de voto

"No dia das eleições, em cerca de 140 mesas distribuídas pelas várias freguesias, envolvendo mais de 700 pessoas, todas serão testadas", afirmou Catarina Louro, que tem o pelouro da Modernização Administrativa.

Segundo a autarca, o "principal foco neste processo eleitoral é garantir que decorra com todas as condições de segurança para todas as pessoas envolvidas, desde as equipas aos votantes".

"As pessoas têm de se sentir seguras no processo, de modo a poderem exercer o seu direito com um sentimento de confiança, sem qualquer receio", salientou.

Catarina Louro referiu que, "além de todos os cuidados e procedimentos que já são habituais, como definição de percursos, uso obrigatório de máscara, desinfeção das mãos e de todos os materiais usados, também serão realizados testes aos elementos das diferentes equipas".

No total, o município prevê testar "cerca de 800 pessoas que estarão envolvidas no processo de recolha dos votos das pessoas em isolamento, das pessoas institucionalizadas em estruturas residenciais para pessoas idosas [lares] e dos detidos, no processo do voto antecipado e no próprio dia das eleições".

"A testagem assume uma atitude preventiva que o município quer assumir, garantindo a segurança das pessoas e detetando eventuais positivos, procedendo à sua rápida substituição", adiantou a vereadora, assegurando que todos os espaços, especialmente as escolas, serão desinfetados após a utilização para as eleições.

De acordo com o último boletim da Comissão Distrital de Proteção Civil, divulgado às 00:01 de hoje, o concelho de Leiria regista, desde o início da pandemia, em março de 2020, 13.709 casos do novo coronavírus, mantendo-se 1.074 ativos.

No mesmo período, recuperaram da doença 12.447 pessoas e houve ainda 188 mortos.

O Presidente da República convocou eleições legislativas antecipadas para dia 30 na sequência do chumbo do Orçamento do Estado, no parlamento, em 27 de outubro de 2021.

O Orçamento teve apenas o voto favorável do PS e os votos contra das bancadas do PCP, BE e PEV, além dos deputados da direita, PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega. O PAN e as duas deputadas não inscritas abstiveram-se.

A perda do apoio parlamentar no Orçamento do Estado de 2022 foi um dos motivos invocados por Marcelo Rebelo de Sousa para justificar a dissolução do parlamento e a antecipação das eleições.