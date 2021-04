Câmara de Valongo volta ao `online` para prestar contas à população

"Não sendo possível percorrer fisicamente as cinco freguesias do concelho, a apresentação será disponibilizada através das redes sociais do município, a partir das 21:30 de hoje", lê-se na nota de imprensa da autarquia liderada pelo socialista José Manuel Ribeiro.

Decorrendo sob o lema "Comunidade mais esclarecida, comunidade mais participativa", esta iniciativa visa "estimular o envolvimento da população na governação local, disponibilizando informação rigorosa sobre a gestão municipal e promovendo a transparência sobre a utilização dos recursos públicos", acrescenta o comunicado.

"Mais do que nunca temos de apostar no reforço da cidadania e no empoderamento de toda a comunidade. Prestar contas é um dever que assumimos durante todo o ano, disponibilizando no `site` do município informação atualizada com os custos de tudo aquilo que fazemos, sejam obras por adjudicação ou por administração direta, eventos culturais ou desportivos", salienta o presidente da câmara, citado pelo documento.

Considerando a iniciativa como "mais um contributo não só para envolver os cidadãos nas decisões que lhes dizem respeito, mas também para combater os populismos que ameaçam os sistemas democráticos, sobretudo em tempos de crise", o autarca enfatiza que "prestar contas é uma obrigação de quem é eleito em democracia".

"Quem não deve não teme, por isso, também já temos disponível no `site` do município um separador específico onde discriminamos todas as despesas extraordinárias relacionadas com o combate e a prevenção da covid-19, que só em 2020 ultrapassaram um milhão e meio de euros", revela José Manuel Ribeiro.

Prometendo continuar a "investir numa comunidade mais esclarecida e participativa", José Manuel Ribeiro referiu como "bons indicadores da governação nos últimos sete anos a redução do prazo médio de pagamentos a fornecedores para apenas dois dias, a redução da dívida em 54% (de 54.052.293,76 euros, em 2013, para 24.582.909,84Euro em 2020) e o aumento do investimento público superior a 450%".

"De 2014 a 2020, não só reduzimos a dívida para menos de metade, como também investimos quase 40 milhões de euros por todo o nosso concelho em obras estruturantes e projetos âncora e identitários da nossa terra", disse.

O vídeo está disponível em https://youtu.be/6kM-rmSsZYU enquanto os compromissos financeiros assumidos no âmbito das medidas de prevenção da Covid-19 podem ser consultados em https://www.cm-valongo.pt/pages/1059?news_id=1949.

A documentação relativa à Prestação de Contas está disponível para consulta na página do Câmara Municipal.

