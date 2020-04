Câmara de Viseu lamenta ausência de diálogo do Governo sobre retoma de eventos

Durante a reunião do executivo camarário, Jorge Sobrado exprimiu a sua "incompreensão e indignação" relativamente ao "silêncio a que o Governo tem votado os municípios na definição e no debate" da retoma destas iniciativas, no âmbito da pandemia de covid-19.

"Que o silêncio dê lugar a um diálogo, no mínimo, a uma auscultação", pediu o vereador, lembrando que "os municípios podem ser a parte pequena da despesa pública, mas são a parte grande - a parte de leão - do investimento cultural e da animação turística e comercial dos territórios".

Jorge Sobrado frisou que "a incerteza não implica e afeta apenas os produtores de grandes festivais de Lisboa e do Porto, mas também muitas estruturas, produtores, artistas, técnicos e pequenos e médios empresários que trabalham em grandes eventos de outras cidades, como a Feira de São Mateus", que durante várias semanas de verão anima a cidade de Viseu.

"Os municípios não podem ser ostracizados nesse debate e não podem ser os últimos a saber. Não servimos apenas para pagar faturas que caberiam ao Estado central. Esperamos ser tratados no respeito pelo nosso trabalho e pelas competências que exercemos", disse o também gestor da Viseu Marca.

A Feira de São Mateus é uma iniciativa do município de Viseu, com organização executiva da Viseu Marca, que já tinha anunciado alguns nomes do cartaz musical da Feira de São Mateus deste ano, como Melim, Kevinho, Ana Moura, Grupo Revelação, Mão Morta, Jafumega e Delfins.

De 06 de agosto e 13 de setembro, a autarquia esperava voltar a reunir mais de um milhão de pessoas neste certame secular.

