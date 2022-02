Canadá. Polícia lança operação para desmantelar "Comboio da Liberdade"

Também na rede social Twitter eram reforçados os apelos aos manifestantes para abandonarem o local do protesto, próximo do Parlamento federal e do gabinete do primeiro-ministro. A polícia de Otava está a agir de forma coordenada com a polícia provincial de Ontário e com a Guarda Real Montada.

DEMONSTRATORS: You must leave. You must cease further unlawful activity and immediately remove your vehicle and/or property from all unlawful protest sites. Anyone within the unlawful protest site may be arrested. pic.twitter.com/oqTLoCtTos — Ottawa Police (@OttawaPolice) February 18, 2022 Algumas horas depois, as forças policiais já procediam às primeiras detenções e rebocavam viaturas, mas a polícia ainda não tinha chegado à avenida principal que ladeia o Parlamento federal. Um veículo todo o terreno deixou a área, enquanto outras viaturas estavam aparentemente vazias. Também na rede social Twitter eram reforçados os apelos aos manifestantes para abandonarem o local do protesto, próximo do Parlamento federal e do gabinete do primeiro-ministro. A polícia de Otava está a agir de forma coordenada com a polícia provincial de Ontário e com a Guarda Real Montada.Algumas horas depois,, mas a polícia ainda não tinha chegado à avenida principal que ladeia o Parlamento federal. Um veículo todo o terreno deixou a área, enquanto outras viaturas estavam aparentemente vazias.

A polícia apelou aos manifestantes que abandonassem o centro de Otava de forma pacífica. “”, dizia um dosque às 8h locais (13h em Lisboa) chegou à área da Galeria de Arte de Otava, relata a

Pouco depois das 13h locais (18h em Lisboa), a polícia publicava outro tweet para dizer que os manifestantes ainda tinham a oportunidade de abandonar o local dos protestos.

What you are seeing are Public Order Units in a line formation. Protestors are continuously being told to leave, or they face arrest.

You will see the line slowly moving forward to give people who want to leave the opportunity to do so.

#ottawa #ottnews pic.twitter.com/5hUo9NuuNi — Ottawa Police (@OttawaPolice) February 18, 2022



A presença policial no local foi reforçada nos últimos dias e, na noite de quinta-feira, foram erguidas barreiras para delimitar um perímetro de segurança e controlar as entradas naquela área. Foram ainda detidas duas pessoas ligadas à organização do protesto: Tamara Lich e Christopher Barber.



Ambos são presentes a juiz esta sexta-feira, sob a acusação de ter “cometido uma infração”. Barber é ainda acusado de ter incitado à desobediência a uma ordem judicial, bem como a dificultar o trabalho da polícia.





As ruas do centro da cidade estão bloqueadas desde 28 de janeiro por dezenas de veículos, quando um conjunto de camionistas decidiu estacionar as viaturas na zona da Colina do Parlamento. Desde então, ocuparam várias ruas habitacionais e removeram as matrículas a diversos veículos.



De início minimizado pelas autoridades, o protesto – liderado pela extrema-direita - contra a obrigação de ser vacinado para cruzar a fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos inspirou outras manifestações em diferentes cidades do Canadá.





Também os motivos do protesto foram alargados e passaram a contestar todas as medidas sanitárias de controlo da pandemia e, para alguns, o próprio governo de Justin Trudeau. Esta quinta-feira, o chefe de governo considerou que a contestação não tinha nada de “pacífica”.





A sessão no Parlamento federal foi cancelada pela primeira vez desde o início do protesto. “A sessão de hoje foi anulada” por razões de segurança”, confirmou o presidente da Câmara dos Comuns. “Se não estiver no local da Câmara dos Comuns, afaste-se do centro da cidade até nova ordem. Se já estiver nas instalações, queira ficar no interior do edifício e aguardar por novas instruções”, disse Anthony Rota.





A câmara deveria reunir-se para debater a aplicação da lei sobre as medidas de emergência. Na segunda-feira, o primeiro-ministro invocou poderes de emergência, algo até agora inédito, para ajudar a polícia a mover os manifestantes.



Justin Trudeau garantiu que as “medidas serão limitadas no tempo, geograficamente direcionadas, bem como razoáveis e proporcionais às ameaças que devem abordar”.