Cantão de Genebra declara estado de emergência

Em Genebra, onde os casos do Covid-19 obrigaram a reduzir ao mínimo as operações das Nações Unidas e de outras agências internacionais, o estado de emergência significa o encerramento a partir das 18:00 de hoje (17:00 em Lisboa) de empresas e estabelecimentos públicos que não prestam serviços essenciais.

O estado de emergência já estava a ser aplicado desde a semana passada em cantões como o Ticino, na fronteira com a Itália, e pode ser estendido por todo o país hoje, já que o Conselho Federal (Governo) realiza uma reunião extraordinária e foi anunciado que informará os cidadãos às 15:00 (14:00 em Lisboa).

Enquanto isso, o Parlamento suíço confirmou hoje o cancelamento das suas sessões, depois de os líderes dos grupos parlamentares realizarem uma teleconferência no domingo e tomarem essa decisão.

De acordo com os números mais recentes, publicados no domingo, o número de infetados pelo novo coronavírus na Suíça é de 2.200 e o número de novos casos está a aumentar rapidamente, com 800 novos diagnosticados no domingo.

Catorze pessoas morreram na Suíça devido ao novo coronavírus, responsável pela pandemia de Covid-19, e os controlos de fronteira com países vizinhos, como Itália, Alemanha ou Áustria, estão a aumentar.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 já provocou mais de 6.500 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ronda as 170 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 148 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 245 casos confirmados. Do total de infetados, mais de 77 mil recuperaram.