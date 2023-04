Capital do Vietname volta a impor máscara com subida de casos

Num despacho de terça-feira à noite, citado hoje pelo portal VnExpress, as autoridades da capital do Vietname anunciaram que a máscara volta a ser obrigatória para os funcionários que trabalham em contacto próximo com o público.

A medida, que tinha sido abandonada em setembro, contempla quem trabalha em supermercados, centros comerciais, cinemas, bares, karaokes, restaurantes, centros de massagens, cabeleireiros, teatros, bem como aqueles que estão em contacto com turistas.

A decisão foi tomada na sequência de uma subida de casos de covid-19 em Hanói nos últimos dias, com uma média de 96 infeções detetadas diariamente e com pelo menos 146 doentes internados, 20 deles graves, ainda segundo o VnExpress.

O departamento da Saúde de Hanói confirmou na segunda-feira a deteção da subvariante Omicron XBB.19.1, altamente contagiosa e até o momento inexistente no país.

O Vietname conseguiu conter a pandemia nos primeiros meses de 2020, quase sem infeções ou mortes, mas sofreu uma forte vaga em 2021 que obrigou a longos confinamentos nas principais cidades.

Desde o início da pandemia, o país asiático registou mais de 11,5 milhões de infeções, com 43.186 mortes pela doença.